竹縣＋1372公費流感疫苗本周六開打。(新竹縣政府提供)

竹縣＋1372公費流感疫苗本周六開打。(新竹縣政府提供)

竹縣＋1372公費流感疫苗本周六開打。(新竹縣政府提供)

竹縣＋1372公費流感疫苗本周六開打。(新竹縣政府提供)

竹縣＋1372公費流感疫苗本周六開打。(新竹縣政府提供)

中央28日公布新竹縣新增1372例確診案例，分別為656名男性、716名女性，年齡分布在0歲至98歲，12歲以下191名、65歲以上102名，18歲到64歲青壯年佔6成9。目前新竹縣居家隔離1838人，居家照護列管3563人，今年累計確診170705人。

新增確診者分布在竹北市571例、竹東鎮251例、湖口鄉203例、新豐鄉101例、新埔鎮78例、關西鎮41例、芎林鄉35例、橫山鄉23例、寶山鄉32例、北埔鄉18例、峨眉鄉5例、尖石鄉11例、五峰鄉3例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，公費流感疫苗10月1日開打，共採購14萬多劑疫苗，提供給公費施打對象，包括65歲以上長者、19歲至64歲高風險慢性病患、6個月內嬰兒父母及幼兒園托育人員及托育機構專業人員、孕婦及滿6個月以上幼兒至學齡前幼童、國中小、高中職、五專一至三年級學生等對象，在13鄉鎮市衛生所及47家合約醫療院所全面開打。

衛生局指出，為有效分流疫苗接種人潮，10月1日在新竹縣婦幼館，10月2日在竹北市中興里集會所開設社區接種專案，提供嬰幼兒BNT及莫德納1-2劑、18歲以上Novavax 1-4劑、65歲以上長者及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種1-3劑追加劑Moderna次世代雙價疫苗，詳情請上新竹縣疫苗預約入口網社區專案。

竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1057＆sms=10066

新仁醫院疫苗預約入口網：

http：／／www.sinren.com.tw／？page_id=5437

大安醫院疫苗預約入口網：

https：／／www.da-professional.com／da／v／index.html