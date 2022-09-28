不畏升息豪宅照買，實價揭露，大安區指標豪宅「信義聯勤」有最新交易，7月時成交16樓戶，總價3.85億元、每坪255.7萬元，共172.15坪，由一名自然人貸款購入，推估房貸金額約1.5億元，這也是該社區實價揭露以來的第42筆交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「信義聯勤one park」分南北棟兩棟，樓高分別為35層和31層，由於位於市中心，又享有大安森林公園景觀，因此吸引不少頂級富豪收藏，最高單價是32樓的299萬。目前交易戶別都在六樓以上，成交單價全數站上220萬元大關，中間樓層交易單價落在245~256萬元之間，最新交易位於北棟，16樓戶單價255.7萬元，符合行情。由於「信義聯勤one park」為大坪數格局規劃，一戶總價要3、4億元，購買門檻高，不過還是有富豪家族一次購入多戶、或是以無貸款的方式買進。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，今年北市單價200萬交易前三名，截至目前為止，「潤泰敦峰」共9筆，單價區間在201~240萬，「信義聯勤one park」有交易6筆，成交單價在235~260萬之間，仍暫居今年豪宅單價王，而第三名則為「西華富邦」，今年共4筆200萬以上的交易。

張旭嵐表示，兩百萬俱樂部的三大豪宅中，「潤泰敦峰」和「信義聯勤one park」都鄰高架橋，過去這往往是豪宅抗性，不過透過建築設計，採建築線退縮，拉開和高架橋的距離，照樣名列兩百萬俱樂部，其中以「信義聯勤one park」單價、總價最高，而「潤泰敦峰」今年交易筆數最多共17筆，有8筆在200萬以下，至於「西華富邦」因為樓層高價差大，過往低樓層有130~150萬左右，不過今年4筆交易都是高樓層交易，因此都穩居200萬以上身價。