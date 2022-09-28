臺企銀(2834)長期致力於提供員工健康安全的友善職場環境，除了推動多元化員工健康管理機制及福利措施，今年並順利通過ISO 45001職業安全衛生管理系統國際標準驗證，27日由總經理張志堅代表接受英國標準協會（BSI）協理簡慧伶頒發證書。

臺企銀視員工為重要資產，除定期辦理優於法令的健康檢查方案，並安排特約醫師臨行健康諮詢，亦有優惠團體醫療險等保障員工生活。此外，也經由導入ISO 45001職業安全衛生管理系統評估相關風險危害及機會，做好事前預防工作，有效維護行員健康與安全。

臺企銀同時建立具競爭力的薪資獎酬制度與完善的升遷管道，並提供如語文課程進修補助及國際金融人才碩士學程培育專案等培訓資源，為員工擘畫優質職涯發展願景，以延攬並留住優秀人才。

臺企銀於2019年成為首家開辦員工持股信託的公股行庫，每月定額補助員工獎勵金投入購買公司股票，與員工分享銀行的經營與獲利成果，已連13年獲臺灣指數公司納入「臺灣就業99指數」成分股、連9次入選「臺灣高薪100指數」成分股。

臺企銀落實永續治理，近年來已陸續通過ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 14001環境管理系統及ISO 50001能源管理系統國際驗證，持續加強執行節能減碳與環境保護。該行積極提升ESG各面向治理績效，更連10度入選「台灣永續指數」成分股，表現獲外界認可。

臺企銀表示，未來將繼續優化各項福利措施，打造更友善的幸福職場，透過ISO 45001職業安全衛生管理系統，建構零職災、低風險、安全與健康無虞的工作場所，確實為員工職安把關。