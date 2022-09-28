民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安日前引發「戰學歷」風波，近來國民黨則是「戰職業」，抨擊民進黨台北市長候選人陳時中「僅是牙醫、連醫師都談不上，又如何能當衛福部長、憑什麼選市長？」民進黨新竹市長候選人沈慧虹有感在臉書發文表示：「我認為學歷或職銜，不會定義一個人的價值，更不該以此評價一個人的成果或努力。」網友紛紛回應「僅用學經歷來衡量一生的成就，這未免忽略太多了！」

沈慧虹文中寫道，有些人走不出「光環」與「標籤」的囚籠，只能用簡單的成績來認識他人，忽視他人努力的成果與榮耀。

沈慧虹回想疫情期間，新竹成立社區篩檢站，依靠許多牙醫師熱情相挺，穿上悶熱、行動不方便的兔寶寶裝，協助民眾做採檢，無怨無悔為社會付出。她說，因為一同走過風雨，更「能看見做事的人那眼中的熱情與驕傲，所以我們選擇站在一起，繼續為城市打拼。」

「每個人的價值，都是靠自己努力而創造的。」她說，陳時中帶台灣走過疫情動盪，防疫成果有目共睹；過去8年她也和市府團隊一起翻轉新竹，施政成績備受市民肯定。沈慧虹強調，「這些努力的成果，不會因為職銜或畢業學校而改變。」沈慧虹期許，「期待有一天我們真誠的彼此相待，不再受限於那一紙文憑或職稱，真心的交流，認識一個人真正的價值。」

該篇文章吸引近4千網友點讚，立委羅美玲也來留言「我們選擇站在民眾身邊，為民眾打拼，當民眾的後盾。對於一直選擇站在巨人身上的人，他/她們是無法理解民眾的生活與需要的。」更有網友溫情鼓勵「阿中部長用政績告訴全體國民，他該做的事，不甩過去什麼身分，就是把當下眼前的事做好，僅此而已。相信您（沈慧虹）一定也可以！」