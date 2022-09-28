網紅「館長」陳之漢2020年8月遭槍手劉丞浩開槍，檢警追查發現，竹聯幫寶和會是幕後指使主謀，新北地院依殺人未遂等罪判劉男16年徒刑、寶和會組長施俊吉18年6月，2人均強制工作3年。館長後續也提出民事求償，新北地院近期判劉男、施男賠償327萬4113元，全案可上訴。

館長槍擊案去年7月判刑，但館長另提出民事訴訟，向施俊吉、劉丞浩提出2000萬醫療費、看護費用、精神損害賠償。

館長主張，他休養期間幾乎無法繼續從事熱愛的健身運動，也沒辦法像常人行動自如，行動皆須靠輪椅，每次復健、治療都相當煎熬，不過，寶和會首腦邵柏傑至今仍持續逃亡，無法得知槍擊動機，他只能每年投入數百萬元安排隨扈護送、戒備，保障生命安全。

不過，法官認為，劉丞浩僅有高職畢業，館長請求千萬精神賠償過高，考量被告教育程度、收入、社會地位、事故原因等，判賠327萬4113元。

據刑事判決指出，寶和會靠放貸、酒店圍事等活動壯大聲勢，並持續從事槍擊殺人、傷害、恐嚇等不法暴力犯罪，去年受不明原因請託槍擊陳之漢，施俊吉籌畫任務安排劉丞浩犯案；劉丞浩去年7、8月劉加入陳之漢經營的健身館後，多次觀察陳的作息。

施男見時機成熟便開始執行任務，劉男也曾傳訊友人稱「我會消失一陣子，請幫我照顧家人」後，到健身館埋伏朝陳頭部、身體連開3槍，轉身搭車投案。

新北地院合議庭審理起訴的11名相關人士後，除2人判免訴，合議庭認為寶和會長林修伯、副會長梁智勝、施俊吉都否認犯行，難認有悔意，依主持犯罪組織、參與犯罪組織、擄人勒贖和殺人未遂等罪施俊吉18年6月、劉丞浩16年。