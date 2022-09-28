美國海岸防衛隊巡邏艇在阿拉斯加周邊白令海域發現中俄軍艦編隊

1艘美國海岸防衛隊巡邏艇上周在阿拉斯加附近的白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上中俄軍艦在聯手執行任務，而分析家說，它們是在「展現團結」。

據《南華早報》（South China Morning Post）27日報導，美國海岸防衛隊26日說，美方的「金波」號（Kimball）巡邏艇19日先在阿拉斯加吉斯卡島（Kiska Island）北方約138公里的美國專屬經濟海域，發現1艘解放軍導彈巡洋艦，接著發現由另外2艘中方軍艦和4艘俄羅斯軍艦組成的編隊。

而美國海岸防衛隊說，這行動可能是繼9月7日結束的「東方-2022」（Vostok-2022）聯合軍演後，中俄聯合海上軍演的一部分。

至於北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明則指出，中俄海軍似乎在進行美國海軍在全球各地，包括台灣海峽，還有其他公海進行的「自由航行任務」。他指出，4,500公噸的「金波」號遠比編隊中1.1萬公噸的中國驅逐艦「南昌」號小，甚至沒有俄羅斯6,200公噸的「沙波什尼科夫元帥」號（Marshal Shaposhnikov）巡防艦大。他說，這是避免任何誤判或誤解的正確作法。

The Coast Guard Cutter Kimball crew on a routine patrol in the Bering Sea encountered a People’s Republic of China Guided Missile Cruiser, Renhai CG 101, sailing approximately 75 nautical miles north of Kiska Island, Alaska, September 19, 2022. https://t.co/jInFcIblUq pic.twitter.com/Ax0pcte54h — CoastGuardNews (@CoastGuardNews) September 27, 2022

據說解放軍的「鹽城」號飛彈護衛艦，還有「東平湖」號綜合補給艦也都參與了這次聯合軍事行動。

而新加坡南洋理工大學海事安全專家許瑞麟（Collin Koh）指出，中俄是在展現「戰略融合」（strategic convergence）與「團結」，尤其是北京說中俄關係「沒有限制」，而莫斯科至今表達遠比以往更願意加強安全合作之際。同時他也指出，這目的也在於維護他們的航行自由。

中俄艦隊在太平洋海域聯合巡航

而《莫斯科時報》（The Moscow Times）先前報導，中俄海上聯合演習除了在太平洋實彈演訓外，還進行了直升機起降飛行甲板演練，顯示兩國追求「沒有限制」的關係，以對抗美國和區域盟友的全球主導地位。