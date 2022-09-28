林智堅論文抄襲案，上個月台灣大學宣布林智堅抄襲情節嚴重，撤銷其碩士學位，但爭議尚未結束；余正煌委由律師，29日下午3點對林智堅侵害著作權案提起刑事自訴，並將以記者會方式公開說明。

余委由律師吳俊達、張祐齊及曾威凱，提告主張，林智堅因選舉關係，導致余的台灣大學國發所論文遭受抄襲的不白指控，余被林影射抄襲其論文初稿，但後來台大學術倫理委員會認定林智堅抄襲余正煌的碩士論文，並撤銷林智堅之碩士學位，對此余正煌決定以刑事自訴方式捍衛自己的權利。