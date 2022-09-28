全台以長者為對象設計的「不老棒球訓練營」，今（28日）在宜蘭縣「蘇澳白米球場」宜蘭場開訓。（弘道老人福利基金會提供／吳佩蓉宜蘭報導）

全台以長者為對象設計的「不老棒球訓練營」，今（28日）在宜蘭縣「蘇澳白米球場」宜蘭場開訓。（弘道老人福利基金會提供／吳佩蓉宜蘭報導）

全台以長者為對象設計的「不老棒球訓練營」，今（28日）在宜蘭縣「蘇澳白米球場」宜蘭場開訓，來自宜蘭、花蓮等區共7支隊伍，平均年齡為64歲，最高年齡74歲的球員報名參加，接受台中成棒隊明星教練團的指導，互相交流棒球技巧；其中，熱愛運動的70歲游阿嬤說，不老棒球讓她愈打愈年輕。

2012年弘道老人福利基金會成立台灣長者甲子園「不老棒球聯盟」，已邁入第10年，男性需65歲、女性50歲以上才能加入球隊，迄今全台已有19支隊伍、662位球員；在台灣人壽長期贊助並與台中成棒隊資源的公益協力下，9月分別在屏東、宜蘭與台中舉辦3場「2022不老棒球訓練營」一日型活動。

今宜蘭場為北區第2場，此次參加隊伍分別為宜蘭白鷹隊、冬山鳳、員山大黃蜂、蘇澳棋麟、羅東樹林象及來自花蓮的花蓮馬拉道、新北的新北老樹友，平均年齡為65至70歲的爺爺奶奶，共149位球員。

其中，體育老師退休的70歲游錦員阿嬤，是宜蘭白鷹不老棒球隊的創始成員；熱愛運動的游阿嬤剛開始接觸棒球時屢屢碰壁，於是她開始在球隊中積極練習，改善自己在棒球場上的困難。游阿嬤開心說，不老棒球讓她在退休後持續思考並學習新知識，除了持續運動保持健康外，更是愈打愈年輕。

另，68歲的王福源阿公加入羅東樹林象不老棒球隊剛滿4個月，雖未受過正規棒球訓練，但卻對棒球充滿熱情，退休後因緣際會受到退休同事的邀請而加入，重燃兒時的棒球時光；王阿公說，大家為了健康一起體驗棒球，那種快樂是非常難得的，隊員們認真學習的態度，讓球隊感情更加緊密。

弘道基金會總會公共組長劉容谷表示，10年前不老棒球始於幫一位失智長輩圓棒球夢，這股不老棒球的風潮席捲全台，迄至花蓮到屏東已有19支不老棒球隊，80歲以上有24位，其中2位年齡還高達90歲以上，由此可見棒球夢是不分年齡的。期盼訓練營能提升快樂打球的觀念，更讓社會看見阿公阿嬤的追夢人生。