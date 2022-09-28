上賽季因左膝手術而提前報銷的公牛主力控衛「球哥」朗佐鮑爾(Lonzo Ball)，因復原狀況還是不理想，將在明日進行左膝關節鏡清創手術，被預期會缺席新球季的開季階段，不過朗佐鮑爾接受訪問時坦言對於自己傷勢情況並不樂觀，不排除賽季報銷的可能。

今年1月對陣勇士的比賽後，朗佐鮑爾感到膝蓋不舒服，隨後被診斷出左膝半月板撕裂，朗佐鮑爾隨即接受手術治療，原本6至8周後即可歸隊，但手術後的朗佐鮑爾反覆出現傷勢，恢復狀況無法達到預期，最終仍宣告上賽季提前報銷。

在即將要動今年第2次手術前夕，朗佐鮑爾今日接受訪問談到自己的傷勢狀況時顯得非常沮喪，「我現在不能碰籃球，既不能跑也不能跳，即便爬樓梯也會感到疼痛，這是我從來沒有遇到的狀況，連醫生都感到驚訝。」被問是否會因此而賽季報銷，朗佐鮑爾還不這麼認為，但也不排除一切可能性，「那將會是最糟糕的狀況。」

"This is something I've never dealt with. Even the doctors are surprised a little bit."



Lonzo Ball said he still can't run or jump and even has pain in his knee climbing the stairs pic.twitter.com/UfnkYuDRAj — Bleacher Report (@BleacherReport) September 27, 2022

去年夏天公牛開出4年8000萬美元大約，讓朗佐鮑爾以先簽後換的方式來到芝加哥，拿下大合約的他一度表現不錯，朗佐鮑爾上賽季平均繳出13.0分、5.4籃板、5.1助攻，是公牛的攻勢發動機，只不過在球隊力爭東區前4的重要時刻，朗佐鮑爾玻璃體質的老毛病又犯了，他的傷出也連帶影響了公牛戰績，最終例行賽結束只能拿到東區第6，公牛早早在首輪遭公鹿淘汰。