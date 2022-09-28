天降鳥屎協助警方逮到酒駕男！高雄一名李姓男子騎車出門時，因車牌被一大滴鳥屎滴到，剛好就把車牌號碼遮住，後方員警好心提醒沒想到卻聞到他身上飄散出濃濃酒味，酒測值超標，這下想賴也賴不掉。

三民第一分局三民派出所員警於27日下午4時執行交通稽查勤務時，行經三民區中華三路上發現68歲的李男所騎乘的機車車牌汙損，一大滴鳥屎就這麼剛好遮住車牌數字，導致無法清楚分辨，員警原本上前是想好心規勸，卻意外聞到他身上散發濃濃酒味，施以酒測，酒測值為0.28超標。

李男向員警坦承一早就與朋友早餐配啤酒，以為經過午睡後酒應該已經退了，才騎乘機車出門，未注意因為一顆大鳥屎不偏不倚遮住了車牌的數字，嚴重影響辨識度，被發現酒駕後，員警原本問他到底喝了些什麼，他還惱羞成怒直說：「現在攏免問，我跟你回去說明！」。全案於偵訊後，依涉嫌公共危險罪移送地檢署偵辦。