2022宜蘭嚴選優質米競賽祭出冠軍30萬元大獎，28日經過專家品評後，由冬山鄉農民馬啓亮奪得冠軍米王，馬啓亮說，他種的米能獲獎，原因在於靠近安農溪水源頭，占據地利優勢，更要緊的是必須天天觀察稻作，適度調整灌排、施肥等，一點都馬虎不得。

由縣府農業處主辦、宜蘭縣農會承辦的宜蘭嚴選優質米競賽，今年全縣有50人參賽，經過田間檢查、農藥殘留檢驗、稻穀DNA鑑定及規格分析，有19人進入決選，上周六宜蘭縣農會舉辦人氣票選及美食專家評比，28日辦理官能品評，決定誰是米王。

獲邀的評審都是稻米界的專家，如取得日本「米‧食味鑑定士」的簡碩宏、林定三擔任評審，縣府農業處說，今年評審團堪稱是史上最強陣容；官能品評是由評審現場試吃，針對各參賽樣品米飯的外觀、氣味、口感、黏性、硬度綜合分析及給分。

經評選後，冬山鄉農會農民馬啓亮奪下冠軍米王，亞軍是三星地區農會農民劉明全，可獲得15萬元，季軍是三星地區農會農民吳炎昌，獲得5萬元，另外宜蘭市農會農民楊來本獲最佳人氣獎，與5位優勝均可獲得5000元獎金。

馬啓亮表示，他在安農溪附近種植約8甲地，品種是高雄147號，2019年曾經奪冠，經過一次落選後捲土重來；他種高雄147號已有10幾年，對其很了解，他能奪冠除了占據地利優勢外，更必須以照顧小孩般心態去對待稻作，才能種出好米。

縣長林姿妙表示，宜蘭縣好山好水，宜蘭米品質更是一等一，日前農委會公布台灣稻米達人冠軍賽入圍名單，10位中就有3位是宜蘭縣農友，再再顯示宜蘭米的高品質、宜蘭稻農技藝精湛。