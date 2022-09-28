29歲香港電競女神馬俊怡因外型神似謎片女神明日花綺羅，有「港版明日花綺羅」封號，兩年前她捲入性愛床照外流風波，當時她透過經紀人表示會尋求法律途徑解決。近日她在IG分享自己穿比基尼坐遊艇的辣照，可見其中一套她胸前開大洞，一低頭34D雙峰呼之欲出，W胸型辣翻粉絲。

馬俊怡2年前遭指捲入床照疑雲，有人在香港論壇分享好幾張令人遐想的照片，可見一對男女在床上激戰，仔細一看女方臉上有幾顆痣，因此引來網友猜測女主角是馬俊怡，還有謠言表示馬俊怡曾當過媽媽桑，當時馬俊怡經紀人表示：「請體諒我們未能第一時間回應。有關近日的事件，我們已就此尋求法律意見，因此現時不便作出任何方式的回應。」

馬俊怡穿挖洞比基尼。（圖／翻攝自roserosemama IG）

事發5個月後馬俊怡接受《東網》專訪，表示已經走出陰霾，她不怕被貼上負面標籤，澄清身邊好友都知道她為人，被問到是否曾被男友要求拍床照？她回應自己向來覺得拍這些照片沒有問題，「是信任和人格的問題」，呼籲大家未來不要相信錯人。

馬俊怡當時更表示，目前沒有交往對象也沒有追求者，常曬性感照的她不諱言曾收到性騷擾照片和留言，但她都直接封鎖，不在意變態網友攻擊她。最近她在IG分享一組自己坐船出海的美照，說：「Happy day with my girlssss，睡了一整個下午，沒有太多相片」，有人稱讚她腳趾很美，她大方回：「不美，做過手術，腳趾手術」。