為了解決難纏的通膨問題，美國聯準會啟動激烈升息，各國央行避免利差擴大只能跟進，此舉造成經濟衰退隱憂浮現，股市也跟著慘崩，專家推估，7月以來隨著美股下跌，債券市場也受挫，目前金融市場的損失達到9.5兆至10兆美元（約新台幣302至318兆）的規模。

CNBC報導，根據聯準會的數據，光是美國人持有的公司股票與共同基金股票，其價值已經從年初的42兆美元慘摔至33兆美元，且隨著美股指數與債市下跌，初估金融市場的損失上看10兆美元。

此外，由於富人持有大量股票，蒙受的損失也最重，今年前10%的美國富豪在股市損失8兆美元的資金，代表他們的身價下降22%，前1%的人出現超過5兆美元的虧損，而後50%的人損失700億美元的資產。

穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi表示，「金融市場下跌的狀況會波及經濟，這些損失可能導致未來一年美國的實質GDP減少0.2%，如果在未來幾個月持續下去將讓消費者支出與經濟成長出現逆風。」

報導提到，美股這一波崩跌造成的損失，已經算是有史以來最大規模，2020年新冠疫情雖然也造成股市下殺，指數跌幅甚至更大，但整體市場損失的資金比這次還要少。