永慶房屋誠實服務再傳捷報！繼今年七月在「台灣服務業大評鑑」拿下「連鎖房仲業金牌」十連霸的殊榮，昨在旺中集團舉辦的「第一屆中時房產金牌獎」頒獎典禮上，又包辦房仲業所有獎項：永續經營傑出獎、創新行銷傑出獎、服務品質傑出獎、銷售人氣傑出獎、信任夥伴傑出獎，共計五大獎項，是實至名歸的｢台灣房仲第一品牌」。

頒獎典禮上，代表領獎的永慶房屋副總經理黃俊傑表示，持續不斷獲獎，贏得各界認定，是對永慶房屋「誠實房仲」的最大肯定！永慶房屋自成立以來，在孫慶餘董事長的帶領下，一直不怕與眾不同，只要是對消費者權益、產業健全發展有益處的，我們都無所畏懼、勇往直前，而這樣的堅持，也讓永慶房屋後發先至，至今發展成為永慶房產集團－是台灣最大房仲連鎖集團，全台突破1500店、逾2.3萬人，店數市佔達4成，從一滴清流變成市場主流，也成為消費者權益和產業向上提升的最佳領頭羊。

永慶房屋得到中時房產金牌獎主辦單位評審一致的肯定，贏得房仲業五項大獎，歸功於過去4年、年年推出「誠實服務」，贏得消費者認同！尤其是永慶房屋率先在2019年8月「揭露成交行情到門牌」，成為政策推進的關鍵助力，加上永慶房屋對於「未落實提供實價登錄行情，將提出補償」，也成為服務上的一大亮點。

誠如永慶房屋董事長孫慶餘一直以來的叮嚀與呼籲：房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益嚴格把關，這是永慶不變的堅持，也是對台灣房仲業的期許。在這樣的理念下，永慶房屋不斷以實際行動促進房市資訊公開透明，也是最積極推動與支持實價登錄政策的房仲品牌，一路帶領產業進入「誠實房仲時代」。

回首2007年，永慶房屋率先公開成交行情，之後更主動提供成交行情資料給政府，促成了實價登錄1.0政策上路。所以當2019年7月實價登錄2.0修法遇阻時，永慶房屋一馬當先，推出「永慶實價登錄3.0」，成為第一個將成交行情揭露到門牌的房仲業界。集團下的加盟品牌永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產也在一年後跟進全面落實。

之後，永慶房屋「誠實服務」持續升級！2020年提出「兩大誠實房價保證」，保證若未完整揭露成交行情至門牌、造成客戶損失，將提出補償。2021年則推出業界唯一「真房價保證」，宣示不炒房、不賺差價，若未落實最高將賠償買方400萬元、賠償賣方4倍服務費，是業界唯一的買賣屋全保障。

今年更首創提供賣方的「短期轉售成交地圖」及買方的「一年內成交再上市地圖」，以地圖方式呈現地區內短期重複上市的物件數量，提醒消費者，避免他們成為投機炒房的受害者。因為根據財政部統計、永慶房屋推估，房地合一稅2.0上路一周年之際，符合新法課徵的房市交易案有望超過10萬筆。其中適用45％稅率的短期交易案直逼3萬筆，占比約27％，應納稅金額則上看100億元，推估獲利金額可能超過220億。其中，恐怕有不少案件是黑心房仲聯手投機客，以「低買高賣」的方式賺取暴利！