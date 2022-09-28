日媒引述日本海上保安總部消息稱，今（28）日凌晨約3時15分起，中國海警局的3艘公務船相繼駛入釣魚台周邊12海里內、被日本宣稱為「領海」之海域。這是中國公務船今年第27天駛入釣魚台12海里內。

共同社報導，中國海警局的公務船進入釣魚台周邊12海里內之後，於上午約11時50分起陸續駛出，並進入外側的鄰接區。中國公務船上一次進入釣魚台「領海」區域為本月8日。

日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，中國海警船跟隨3艘日本漁船駛入釣魚台「領海」區域。日本海上保安廳在周圍部署了巡邏船並發出警告，要求海警船駛離該地。

報導稱，日本在釣魚台鄰接區內還發現另外3艘中國船隻，其中2艘搭載類似機關炮的裝置。包括鄰接區在內，日本已連續14天在釣魚台周邊發現中國船隻。

日本內閣官房副長官磯崎仁彥於記者招待會上表示，日本已就中國巡邏船進入「日本領海」向中方提出抗議。磯崎仁彥批評，中國海事部門艦艇的類似行為違反國際法，因此日方已經通過外交管道提出強烈抗議，並要求船隻立即離開。