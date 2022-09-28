好市多逼續約的事層出不窮，一名女網友日前到好市多購物，結帳時告訴櫃檯人員要用多利金折抵消費，對方就拿出一張單子要她簽名，告訴她可以自動折抵購物金，但回家才發現是會員自動續約的授權書，讓她氣炸「用這種投機手法讓人簽名，感覺很差」。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」說，日前去好市多購物，結帳時告知櫃台人員要折抵多利金，突然對方拿出一張單子要她簽，說簽完以後可以自動折抵多利金，但原PO聽不太懂，櫃台人員又解釋需要授權才能自動扣，但因為後面很多人在排隊，原PO只好趕快簽名，沒仔細看。

原PO說，過兩天她把單子拿出來看，才知她簽下的居然是「好市多會員年費繳款授權書」，也就是會員自動續約，讓她氣炸，怒批櫃台人員用投機的方式拐會員續約，講話避重就輕感覺很差，最後打客服取消自動續繳年費，提醒大家簽名前花一點時間看內容。

對此，網友紛紛留言：「我遇到的收銀也是這樣騙人簽名的！雖然還是會去Costco採購，但真心覺得他們續約手法實在很Low」、「我今天才簽！也要打電話去取消」、「感覺很不好」、「跟推銷黑鑽卡一樣，話術滿滿」、「反正結帳人員與出關前的推銷人員要向你介紹什麼，都說不需要就行了」，但也有人表示，「簽文件前看清楚是基本的吧」。