2022桃園半程馬拉松「石門水庫楓半馬－征服壩者路跑」將於12月3日在石門水庫南苑停車場開跑，有4K、7K及21K不同難度的組別，因民眾不斷詢問，報名截止時間加開最後1周至10月3日，呼籲有興趣的民眾別再錯過。

石門水庫楓半馬為每年度眾所矚目的全國大型路跑活動，受疫情影響延期1年，今年得以重新舉辦，石門水庫楓半馬沿途經過環翠樓、石門水庫大壩紀念碑、槭林公園林道、石門發電廠等，風景宜人還可一覽壩頂風光，中間1.2公里至2.2公里處規畫一段從海拔165公尺爬升至265公尺的爬坡路段，這次更將推出創意爬坡王賽制，要選出爬坡王。

石門水庫楓半馬官網指出，這2天真的接到好多私訊說時間不夠，為了給大家一點緩衝時間，真的是最後1周了，將報名截止時間延後加開至10月3日，有包括半程馬拉松組21.0975km、路跑組7km及休閒組4km，不管是要挑戰自我還是要來運動逛美景通通都有，最後機會錯過了就來不及了，有興趣的民眾歡迎立即上網報名https://pse.is/4ghafx。