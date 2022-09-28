928是台灣一年一度的教師節，不過一名網友有感而發，過節的氣氛似乎不如小時候濃烈，認為記得教師節的人越來越少，而公民老師黃益中也在臉書發文表示，「果然『只紀念、不放假』的節日總是容易令人遺忘」。

鄉民在PTT以「有沒有台灣沒啥人記得教師節的八卦？」為題發文，表示自己小時候，許多師生都會一起紀念教師節，但隨著時間過去，他發現近來台灣似乎不太慶祝這個節日，好奇是不是因為沒有放假，教師節才逐漸被人淡忘。

貼文曝光後，網友意見相左，有人深感認同，直說「沒放假就沒人記得」，但也有人感到不以為然，「咦…我還是被一堆教師節快樂洗版啊」。

而公民老師黃益中今（28）日也發文表示，一早就收到多名學生傳來祝福訊息，才意識到原來今天是928教師節，直說「果然『只紀念，不放假』的節日總是容易令人遺忘」，但轉念一想，能在教師節見到可愛的學生們，也是一種幸福，文末還特地感謝曾經指導過他的老師，祝福大家教師節快樂。