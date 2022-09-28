民進黨台東縣長參選人劉櫂豪在教師節提出教育政見，包括穩定師資以增加學生學習成效；重視學生基礎語文能力；降低學校行政作業負荷；持續向中央爭取資源，挹注台東教育建設。

劉櫂豪認為，台東縣的教育問題首先應補足台東縣內的城鄉差距，提升學生的基本學力，確保學生受教權。當選縣長後，會穩定舉辦教師甄試逐年將代理教師比例降低，並在甄試條件以留住優秀教師在台東教學為目標，穩定師資增加學生學習成效。

劉櫂豪提到，也會重視學生識字閱讀能力，增強學生基礎語文能力，專家學者提出，基礎教育階段的閱讀能力對後續學習有很大的影響，劉櫂豪會重視自主閱讀，達到後續學習應有的效果。

另外，會降低學校行政作業負荷，考核、評鑑應統整統合，增加行政效率，減少行政作業流程，讓學校及老師有更多心力投入在教學。

劉櫂豪指出，過去爭取中央補助台東教育建設，包含改善電力設施、遊戲場、風雨球場、操場運動場、視聽教室以及修繕廁所等，也積極爭取興建學校棒球場、足球場、活動中心等，新台東縣政府劉櫂豪仍會持續向中央爭取資源，挹注台東教育建設。