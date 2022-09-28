台中市近日又傳出幼兒園疑似虐童案，綠營5位立委28日在民進黨台中市長參選人蔡其昌競選總部召開記者會，批盧市府處理虐嬰、虐童案「推拖拉」，且重重拿起輕輕放下，連續幾起都開罰最低6萬元，讓台中成為「虐童之城」。市府則回應，勿因選舉到了就亂抹惡名，標籤城市。

台中市綠營立委張廖萬堅、林靜儀、莊競程、何欣純、黃國書28日下午開記者會，批評盧市府執政4年來台中市重大虐童事件不斷，每當發生虐童事件，盧秀燕就只會出面道歉喊嚴懲，但卻都以最低金額裁罰，甚至一年內兩度遭到監察院糾正，讓台中市的家長無法放心。

立委莊競程表示，盧市長主政下，台中除了讓網友嘲諷是慶記之都外，也變成兒虐之城，盧市府1年內被監察院糾正2次，市府處理兒虐就是後知後覺、拒絕面對，不僅造成孩子的創傷，也讓家長擔心害怕。林靜儀則舉例，有充氣娃娃店家距離校園不到200公尺，去年民眾向市府檢舉，衛福部也已認定違法，但市府至今仍未開罰。

張廖萬堅強調，針對每月一報的虐童案，盧市府到底有沒有認真檢討，如何來避免再次發生，避免爸媽們心中的恐懼與不安，呼籲盧市長，不要到選舉時就說要「守護台中」，卻讓台中成為名副其實的「虐童之都」。立委何欣純哽咽表示，市府處理虐嬰虐童案態度就是「推拖拉」，甚至到最後一刻才開始說要徹查，盧秀燕只會鞠躬道歉、包裝溫柔形象，是沒辦法給孩子安全的城市的。

立委黃國書則提醒台中市政府，立法院針對《幼兒教育及照顧法》已做了大幅修正，不僅新增身心虐待、體罰、霸凌等不當對待行為，罰則也提高，最高可60萬元罰鍰，待負責督導的地方政府正視、面對。

台中市政府則回應，對兒虐事件「零容忍」，對於違法者、不當管教者絕對依法重懲，不足之處也必檢討改善，但也呼籲外界，勿因選舉到了就亂抹惡名，標籤城市。根據中央衛福部資料指出，去年度台中市兒少保護案件，每萬人通報率為六都次低，顯示台中市政府在兒虐防治的積極作為。