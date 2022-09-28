民進黨今中常會邀請台灣民主實驗室理事長沈伯洋，以「全民防衛」為題專案報告；據轉述，身兼黨主席蔡英文總統問到，很多人跟她反應，「教官為什麼要退出校園？」有很多人拉著她的手說，「教官千萬不要退出校園」。

2013年教育部修正「各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法」第8條草案，附帶決議通過，軍訓教官將於2023年8月1日後全面退出校園。

由於今天中常會中討論全民防衛，提到軍事教育很重要，據轉述，對於蔡英文在會中主動提到，有支持者提出教官要留在校園的意見，因為教官留在校園可以教學生軍事教育；中常委蘇巧慧說，很多人也跟她反應，不是教官這個職位不要退出，而是需要有一個制衡的人，在學校扮演這樣的角色；要有專人處理這件事。

據轉述，黨團總召柯建銘則說明，當初有黨政軍退出媒體、教官退出校園等相關法案，這是台灣民主重要課題；並還原當初他去協商的經過，也跟蔡英文強調，「這是不可能逆回來」。

據轉述，柯建銘提到，現在很多教官退休後都去當保全；總統說，不應該去當保全，人家都培養那麼久了，怎會去當保全。

沈伯洋則說，現在有個計畫就是把教官及退役軍人找來黑熊學院，擔任種子教師。

對於沈柏洋提出，黑熊學院應該由內政部主政；總統說，沈伯洋說的也對，黑熊學院應該內政部主政，因為有義警、義消、民防，都在警政署下面，由內政部成立一個專責單位培訓，不應該把這個工作放在國防部底下。

總統表示，國防部的工作已經很忙了，請內政部哪個單位負責這個專案，負責統籌，請內政部跟行政院好好溝通。

總統今天聽完專案報告後裁示，現代戰爭型態與過去相當不同，守護國家安全，除了國際的支持，更需要全民團結，共同建立全民防衛觀念；今年開始的新制教召，藉由落實在地動員與作戰、擴大跨部會合作機制與動員能量，提升台灣自我防衛的力量。

總統說，台灣是中國錯假訊息攻擊的首要目標，她要提醒大家，如果收到不尋常的資訊，切記要查證不轉傳，才能阻止無孔不入的資訊戰，防止民主體制被破壞。

總統強調，全民防衛的工作必須要中央和地方一起努力。透過各級政府與警消、醫護、民防團體共同演練，將民防意識融入日常生活中，確保戰爭或災害發生時，能夠在最短時間快速應變，減少生命財產損失。

總統表示，全民國防必須要透過全體國民的參與，打造最堅實、韌性的防衛戰力，展現我們自我防衛的決心與能力，讓每一個人都能為家園盡一份心力；同時，也要繼續和全球民主夥伴，一起捍衛民主自由的價值，保護民主體制，堅定捍衛主權與國家安全。