「第一屆2022旺旺中時房產金牌獎」9月27日在台北凱達飯店盛大舉行，邀請內政部長徐國勇等多位中央政府官員蒞臨致詞頒獎。徐國勇表示，房地產是國內經濟發展的火車頭，帶動鋼鐵、水泥、玻璃、家電及裝潢等產業發展，並讚譽中時集團舉辦此活動意義重大。現場深受肯定的優質業者齊聚一堂，獲頒獎項，一同見證台灣房地產新實力。

中國時報總編輯王銘義表示，中國時報發揮媒體社會責任，將房地產相關產業整合起來，凝聚業界的寶貴經驗並互相交流，提供業者更好的發展空間，也為消費者篩選、推薦優質的房地產相關企業。

中國時報總編輯王銘義表示，中國時報發揮媒體社會責任，為消費者篩選、推薦優質的房地產相關企業。(圖/截取自youtube)

中國時報基於媒體職責，舉辦「第一屆2022旺旺中時房產金牌獎」，集結學者專家、民眾網路投票及專業媒體圈，以公平、公正、客觀、專業，評選出45名優質房地產相關業者，作為民眾購屋的參考依據，避免誤觸地雷。

「第一屆2022旺旺中時房產金牌獎」集結學者專家、民眾網路投票及專業媒體圈，評選出45名優質房地產相關業者。(圖/截取自youtube)

本次評鑑大賞獎項分為建設類、房仲類與代銷類，建設類有產品規劃精湛獎、永續發展精湛獎、施工品質精湛獎、綠能建築精湛獎、品牌人氣精湛獎；房仲類有永續經營傑出獎、創新行銷傑出獎、服務品質傑出獎、銷售人氣 傑出獎、信任夥伴傑出獎；代銷類則為卓越年度績效獎、卓越創新服務獎、卓越服務品質獎、卓越代銷品牌獎、卓越顧客信賴獎等，共45個獎項，評選出兢兢業業、努力為民眾把關的房產業者，特此表彰他們的努力與貢獻。