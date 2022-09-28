警方特別傳授「人沒事、車能動、快拍照、速移車」的口訣，提醒民眾最有效率又最安全的現場處置作為。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警信義分局統計轄區今年A3類肇事逃逸案件，其中7月有43件，8月也有39件，發現多數是民眾發生交通事故後，不曉得該如何處理，或是認為這是小事情，所以沒有向警方報案，直到被害人向警方報案後，警方調閱監視器查出肇事者身分，通知前來說明，民眾才知道自己涉及肇事逃逸。因此，警方特別傳授「人沒事、車能動、快拍照、速移車」的口訣，提醒民眾最有效率又最安全的現場處置作為。

警方表示，依《道路交通管理處罰條例》第62條第1項規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

信義分局提醒，如駕車不慎與其他車輛發生擦撞，不論車損嚴重性或責任歸屬，皆應依道路交通事故處理辦法處理，並撥打110報案，由警方到場登記備查，以利肇事雙方進行後續責任釐清及賠償，千萬不要以為只是小擦撞，就置之不理或只是將他人車輛扶正便離開，否則事後都可能吃上肇事逃逸罰單，不可不慎。

警方指出，若發生A3類交通事故，撥打110報案後，民眾即可自行蒐證拍攝現場照片，並盡速將車輛移置路旁等待警方到場，確保肇事雙方當事人安全，以及保持道路行車順暢。目前北市監視錄影系統設置完善，民眾也多有設置行車紀錄器，員警只要透過調閱監視器、行車紀錄器，並參酌雙方談話記錄和現場照片，即能測繪現場圖並初步分析研判肇事原因。