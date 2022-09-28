歌手庾澄慶與伊能靜育有一子庾恩利「小哈利」，庾恩利自我想法豐富，在IG上時常更新風格獨特的照片，更甚有不少穿女裝的照片呈現，近日他便在IG上更新穿著白裙的照片，美艷風格電煞不少網友。

庾恩利過去以「En-Li恩利」的新名字開設個人微博，以獨立音樂人的身份出道推出作品《你說要我爱你》，並且自創品牌「Theirspace藝創社」 ，與伊能靜和策展人陸蓉之聯手，為青年藝術家搭建一個包含視覺、潮玩、純藝、插畫、音樂等領域所組成的潮創空間，可見在藝術領域中，庾恩利有不少走在時尚前端的想法和將其實現的慾望。此外，他的IG也時常更新他的穿搭風格，酷炫的潮流外表下，還時常展現女裝後的非凡魅力。

庾恩利在微博上曬出自己的穿搭照。（圖／翻攝自庾恩利微博）

庾恩利近日便在IG上曬出一組女裝照片，只見照片中，他穿著一襲白衣裙，倚靠在石欄上，畫上嫵媚眼妝的眼睛直勾勾的看著鏡頭，細線交織的胸前微微露出皮膚上的紋身，完全看不出他身為男性的特徵，將女性的柔和、美艷的特質大肆展現。

庾恩利女裝的次數不只一次，過去也在IG釋出穿著女裝打扮的模樣。除此之外，他的穿搭風格也並無固定，有時穿著白T，戴個眼鏡，素淨簡約像個鄰家男孩；有時黑衣皮褲狂野無比。讓粉絲紛紛直呼「女神」、「既迷人又性感」、「請繼續保持自己的個性。」