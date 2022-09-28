族群與多元文化學會、財團法人民主文教基金會等團體28日舉行「兩岸交流35年回顧與展望」座談會，政大外交系副教授黃奎博從國際大結構的四個層面分析指出，兩岸關係之中台灣當然不能獨善其身，若能透過市場與網絡等促進兩岸關係的質變，人人都能決定未來。

兩岸未來誰主浮沉？黃奎博點出，主要的角色當然是美國、大陸和台灣三方，但他認為這裡的「誰」不一定是指國家或政府，也可以是很多因素去影響兩岸關係的未來走向。但他也直言，國際大結構一定會對兩岸關係造成影響。

黃奎博把國際大結構分為四個層面。首先是權力階層，特別是指當前的超級強權美國以及潛在超級強權之間的關係；再者，理念與制度的發展也會影響兩岸關係，如美式民主與基於規則的國際秩序，或是中俄提出的基於法律的國際秩序。

第三是市場，如高科技供應鏈、軍火市場等，美國雖無法專斷獨行，但無法否認美國在國際貨幣金融與文化傳播上的霸權，這些互動也影響兩岸關係；最後是網絡，例如四方安全對話、上海合作組織、亞太經合會（APEC）等國家間網絡，或是民間NGO組成的網絡。兩岸關係與這些都脫不了關係。

談到美中台等行為個體，黃奎博特別聚焦台灣，「台灣能否獨善其身？各位都知道不可能」。他說，台灣雖被美國人稱為不沉的航空母艦，可是我們是沒有引擎的航空母艦，當然要認真與嚴肅面對兩岸關係，特別是它的後果。但也不能像北韓一樣搗蛋（諧音「導彈」）。

台灣能做什麼？黃奎博說一是當區域和平的締造者、貢獻者，再者則是當區域強權的扈從者，台灣若能認真選擇其中一條路，便會影響到兩岸關係。而除了美中台之外，他直言還有其他選擇，善用市場與網絡等層面，透過NGO與公民社會團體促進兩岸關係的質變，「兩岸關係誰主浮沉？大家都可以」。