越南大型科技業者FPT旗下的FPT半導體(FPT Semiconductor)於28日宣布，首條用於醫療裝置的晶片產線已啟動，代表越南已正式向全球高科技產業揮軍，同時，越南製造(MIV)晶片也將銷往全世界。

FPT半導體指出，目標是最晚到2023年，將在全球供應2500萬個晶片，並把日本、台灣、中國大陸以及美國視為主要市場。同時，這些晶片使用範圍很廣，包括消費電子甚至還有航太領域等。另外，因為疫情中斷的供應鏈問題尚未完全解決，晶片需求將會不小。

近年來，全球半導體製造業者為了生產不再重度依賴中國大陸，越南就是新崛起的取代者。韓國三星電子曾表示，2022年初已在越南北部太原市(Thai Nguyen)砸下9.2億美元，將於2023年7月開始在越南製造半導體零組件。

另外，早在2021年，美國英特爾就把挹注在越南晶片投資金額大增近50%。根據美國市調業者Technavio在8月出具的預估報告，最晚到2025年，越南晶片總產能有機會成長到相當於16.5億美元規模大小。