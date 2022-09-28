台北市長柯文哲曾為宣示抗中保台實質作為，在任期尾聲先成立台北市全民國防教育訓練中心，今日更與台北市後備指揮部成立平戰轉換辦公室，柯文哲強調，勿恃敵之不來，恃吾有以待之，平戰轉換辦公室由國軍及消防局輪流派員駐守，平時負責防災應變暨災後復原協調工作，接獲中央緊急命令實施平戰轉換，迅速作出有效的回應與處置。

今日原定為2022下半年度三合一會報第二次聯合定期會議，柯文哲指示結合平戰轉換辦公室揭牌一同進行演練，與軍方合作，將平時使用的災防機制轉換成動員機制，縮減動員準備時間，將北市併入第三作戰區。

柯文哲表示，北市有憲兵指揮部負責台北市的衛戍任務，因此也需要與憲兵指揮部進行更多的交流，使彼此知道對方需求，一旦戰時，即時的了解憲兵指揮部需要本市的哪些支援，各自臚列平時需要支援的部分，來瞭解相互需求、培養雙方良好默契，以利緊急狀況發生時，彼此間能迅速合作應變。

中央警察大學教授汪毓瑋表示，平戰轉換辦公室需要地方政府的國土安全功能跟中央政府的國家安全功能充分結合，才能常態性執行落實，台北市也是全台第一個成立平戰轉換辦公室的縣市，平時就演練，戰時才能有備無患。