美Fed鷹派立場持續，本周由於多位Fed官員將相繼發表談話，市場情緒偏於保守。根據目前部分官員已發表談話的內容來看，普遍認為要降低通膨仍有一段路要走，多數支持要緊縮貨幣政策以抑制通膨，當然這將會提升失業率，讓就業成長速度放緩，美股自然跌多漲少。

隨著美股弱勢，本波台股也跌破今年7月低點，持續下探。短線上，若說今年7月中旬低點13928點是今年萬八修正以來的第一隻腳，則目前盤面就是在進行第二隻腳的確認。對於行情而言，底部往往是指數已經漲上去3~5%後，回朔指數起漲時的低點，然後才確認該處為底部位置；當前因至9/27日為止，指數仍在創低，所以底部位置尚無法確認。

行情若要確認初步止穩，大盤至少要連續3~5日不再創新低，甚至是出現日級別的日出訊號（當日股價高點越過前一日高點，同時收盤確認）；至於要確認底部，大盤不僅要出現周級別的日出訊號（當周股價高點越過前一周高點，同時收盤確認），甚至要從低點位置拉出3~5%的漲幅才能確認。

在此之前，由於當前大盤每日創低的慣性未變，故行情的下跌趨勢仍在；目前指數下檔較大的支撐約略在12900~13000點，該位置是2020年8~10月平台整理區，也是不少投資人的成本所在，所以拉回應有支撐力道。行情越是接近該位置，心態越是要積極，因為那將是修正近5千點之後，有機會出現像樣跌深反彈的位置。

大盤是個股的總和。由於大盤與眾多個股的節奏不盡相同，有的股票會提前落底且提前上漲，有的股票會同步落底且同步上漲，能夠從中尋找操作機會才是關鍵。原先修正一段的IC設計及貨櫃航運等人氣股，隨著股價已有一定跌幅，逐漸有買盤進駐，如亞信、創惟、長榮、陽明、萬海等，股價正在嘗試止穩，後續要觀察。

至於原先的強勢股，由於產業趨勢看好，後續營運看俏，近日震盪之際，也有買盤逢低進場，讓股價維持著強勢，如充電樁供應鏈的建碁、工業電腦的磐儀、電池材料的立凱-KY、健身器材的喬山、安全監控的天鉞電、IP矽智財的晶心科、電池模組的新盛力、半導體驗證分析的宜特、蘋概的GIS-KY、汽車銷售的三陽、汽車零組件的和大等買盤皆相對積極，後續要列入觀察，觀察能否越過前高。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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