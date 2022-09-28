企業展愛心，17LIVE捐贈雲林縣偏鄉學校再生資訊設備。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣偏鄉學校眾多，資訊設備及學習資源尚有部分無法補足，17LIVE（17直播）28日在斗六市鎮南國小捐贈再生辦公設備、電腦主機、螢幕、筆電等，支援學校第1線教學所需，讓教師與學生在疫情期間，可以透過這些設備方便遠距教學，幫助偏鄉孩子不要輸在起跑點。

針對偏鄉地區學校資源相對缺乏，雲林縣政府近年來陸續籌措經費購置行動載具、視訊鏡頭、網路分享器等相關資訊設備，並充實數位教學內容及教學軟體，但公部門力量有限，部分學校行政用電腦及辦公設備長時間未汰換，有待添購相關設備提升教學效能。

17LIVE於28日捐贈雲林縣92組再生辦公設備、37台螢幕、28台電腦主機、21台筆電，由雲林縣政府教育處處長邱孝文代表接受，他表示17LIVE的善舉，及時支援學校第1線教學所需，讓學校行政辦公與教師教學時能提升效能，代表雲林鄉親致上萬分的謝意。

邱孝文說，這2年多來新冠肺炎疫情肆虐，但社會溫情滿滿，我們感受到各界的愛心與溫暖，許多單位慷慨解囊，大力捐助防疫物資、再生筆電、平板電腦等，協助雲林縣面對這場抗疫戰爭。

邱孝文指出，辦公桌椅可放置於自然科教室、電腦教室、圖書館、行政辦公室；再生電腦與螢幕可汰換老舊學生電腦設備，大幅提升學習效能；筆電可提供給弱勢家庭學生居家學習及線上學習時借用，讓防疫不停學。

此次17LIVE捐贈的設備，由鎮南國小、鎮東國小、虎尾國小、崙背國小、北辰國小、越港國小6校代表受贈，將分配給急需汰換行政用電腦或教學設備的偏鄉學校。