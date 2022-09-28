嘉義縣大林鎮公所路燈公園管理所遭檢舉涉弊案，大林鎮長簡志偉與主管出面說明狀況和立場。（呂妍庭攝）

嘉義縣大林鎮公所路燈公園管理所遭檢舉涉弊案，嘉義地檢署今指揮嘉義縣調查站至路燈管理所搜索，帶回前路燈管理所長、承辦人員、廠商等人進行訊問，初步了解，疑似公所除草業務被檢舉有圖利特定廠商嫌疑，大林鎮長簡志偉替同仁抱屈，強調因代表會預算未審，同仁才會以分區塊小額採購執行綠地維護業務，同仁依法行政，戰戰兢兢、如履薄冰，卻遭檢調大動作辦案，對同仁和公所團隊都是志氣上一大打擊。

簡志偉說，今早上縣調站大動作搜索路燈公園管理所，帶走幾位同仁和相關文件，經側面了解所偵辦案件是針對路燈所承辦的綠地維護業務，即俗稱的「割草」，指以往總預算通過後，公所會以開口契約方式，將整年度的綠地維護上網公告招標，但2020年、2021和2022年3年來，代表會預算不審、不過，都要等到嘉義縣政府6月、7月核定預算。

簡志偉說，草會一天比一天長，不能為了等縣府核定預算等半年，公所只能用依公園分區塊、件數委託民間進行環境維護，因代表會不審預算，讓同仁多了這麼多複雜的業務，站在公所立場，也希望用開口契約處理，3年來預算未核定，只能一件一件簽，業務繁瑣，但過程絕對合法，結果落得今天被檢調帶回訊問，誰還公所團隊一個公道？

簡志偉質疑，當檢調成為政治追殺工具，百姓如何在這塊土地安居樂業？他挺身捍衛同仁清白，呼籲有心人士殺雞儆猴衝著他來，不要傷害無辜的公所同仁。

大林鎮代表會主席謝明瑞說，檢調單位調查如真有犯法事實，是公所業務執行上的問題，不能牽拖到代表會身上，他個人對公所的說法不予置評。

嘉義地檢署今指揮調查官前往路燈管理所和公所執行搜索，帶回前管理所長、承辦人員及業者等人訊問，並查扣相關文件，目前縣調站還在訊問中，嘉義地檢署發言人，主任檢察官江金星重申，檢調辦案是有聞必查、有據必辦，跟政治無關，絕對客觀中立。