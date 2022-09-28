桃園市教育產業工會向4名市長參選人提出教育政策建議書，日前民眾黨參選人賴香伶（中）也拜訪該會意見交流。（桃教產提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市教育產業工會在928教師節彙整教師意見，整理出5大訴求共22項具體教育政策建議，包含提升學生受教品質、維護教育工作者權益、支持教師團體、推動勞動教育及落實校園民主等訴求，並將這份教育政策建議書親送4位桃園市長參選人競選總部，預計10月27日開會員代表大會時公布參選人回應結果，做為基層教師與家長投票時的參考。

桃園市教育產業工會理事長熊書顯表示，建議書中具體提出5大教育政策訴求，舉例高中、國中與國小急需改善的制度缺失，以及幼教、特教被忽視的教育困境，期許沒有連任包袱的4位市長候選人可以做出具體承諾。

他舉例，桃園升格直轄市後，因人口移入迅速及教育資源分配不均，導致不少國中小招收新生時，人數已超過「原建校設置之編制班級與人數上限」，甚至有學校的班級學生人數近35人，遠超過教育部所訂普通班學生人數國小每班29人，國中每班30人的規定，超收學生會造成學生活動空間減少、碰撞受傷的機率變高及教育服務品質下降。

另外，桃教產也提出國中小教育階段長期代理教師應比照高中學校階段給予完整的聘期，目前國中、國小的代理教師只領10個月的薪水，但完整1學年的工作就該領取完整1學年的薪資，不應有差別待遇。另外，也呼籲市長參選人可以支持並推動學校與教產工會簽訂團體協約。