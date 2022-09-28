新竹1名人妻和老公2度離婚後又復婚，沒想到老公自從遊戲軟體認識小三後，小三便多次和男方前往摩鐵發生性行為，手機還存有海量性愛照片，小三還於聊天訊息中傳送：「所以寶貝你要開一個小三條約給我嗎」、「寶貝讓我當小三對嗎」等訊息，人妻氣得要求小三賠償300萬元，法官考量小三無收入，判小三賠償15萬元。

根據判決書指出，1名人妻與老公結婚多年，2人曾3度結婚且育2子，沒想到老公卻於線上遊戲認識小三，她不滿小三明知男方為已婚之人還和男方在汽車旅館發生性行為，並拍攝大量性愛照片存於通訊軟體相簿等，又小三曾傳「寶貝」、「寶貝之後一直跟老婆上床嗎」、「寶貝讓我當小三對嗎」、「所以寶貝你要開一個小三條約給我嗎」等訊息給男方，人妻氣得要求小三賠償300萬元。

小三坦承她和確實有和男方發生性行為，但因為男方和人妻分分和和，她在不知情情形下介入2人婚姻，且男方婚姻狀況多變，第二段與第三段婚姻結婚與離婚時間非常短，有別於一般社會常態，她未曾要求男方離婚，人妻與男方婚姻早已名存實亡，她並沒有侵害人妻配偶權。

法官勘驗小三性愛相簿可見， 小三確實和男方一同前往摩鐵互稱寶貝，又小三曾傳訊息給男方「可惜，你又結婚了」，男方則回覆「離了，可以結，結了，也可以再離」，有此可證小三對於男方與人妻結婚、離婚之準確時點未知悉，但對於男方婚姻狀況急遽多變有認識，甚而將男方結婚、離婚、結婚視為常態，小三竟未再查證男方婚姻狀態即與男方為不當交往行為，考量小三無收入，判小三賠償人妻15萬元，可上訴。