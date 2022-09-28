2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽28日進行大會第7天賽程，大專女子組台灣大學、台灣科大交手，僅6名球員應戰的台科大，43比46飲恨，苦吞4連敗。

台灣大學和台灣科大都是首度參賽，台科大這次僅有6名球員應戰，教練陳忠誠指出，自己過去執教男籃，去年才開始執教女籃，因此目前處於整合階段，彼此都在適應，球員人數才會較少，對於參加邀請賽，陳忠誠補充，女生球隊不太容易找到訓練的對手，對大家而言是很好的磨練機會。台科大上季UBA大專籃球聯賽公開女一級獲得第6，希望本季最少能打平上季的成績。

台科大陣中唯一大一菜鳥陳佳妤，畢業於台北市陽明高中，雖然過去打HBL經歷過台北小巨蛋大場面的洗禮，不過剛踏入大學生涯，還是難免緊張。陳佳妤表示，台科大的大一還沒有分系，所以有很多課要修，為未來做準備，而自己對企業管理有興趣，也想要多學習外語，未來想從事教練相關的工作。

陳佳妤並說：「台科大其實是一間學業還蠻重的學校，所以要打球然後要讀書，其實我到現在還沒有很適應，尤其在場上又都是學姐，就有時候會有點緊張吧。」陳佳妤也感謝學姐不斷地鼓勵、幫忙，隊友都很包容她。

本屆登峰造極青年籃球邀請賽大專女子組參賽6隊進行單循環賽，以戰績作為最後排名28日稍早文化大學73比59擊敗台灣師大，目前4勝0敗領先，佛光大學65比62險勝台北市立大學，3勝1敗居次，29日文化大學與佛光大學交手，將決定大專女子組冠軍誰屬。