中國電動車企正大舉進軍海外市場，但卻遇上水土不服。蔚來汽車創辦人兼CEO李斌坦承，自己誤將中國營運模式套用至歐洲，他並警告，當前歐洲能源危機持續，正減慢蔚來在歐洲市場擴張的速度。

港股上市的蔚來汽車28日早盤一度重跌7％至131.1港幣，股價創逾三個月新低。

香港經濟日報28日報導，李斌接受外媒訪問時表示，蔚來希望將中國成功營運的模式套用在歐洲身上，可是當地人口居住密度降低安裝額外更換站的需求。

李斌說：「蔚來已經在中國最大的城市擁有約800個電池更換站，預計到2025年將達到4,000個。在推出電池交換站時，我們在中國的速度和效率都非常高，然而，我們並沒有真正管理自己對歐洲市場的預期，實際速度落後於我們的預期」。

另外，能源成本飆升是蔚來在歐洲推出電池更換站的一大障礙。公司與依賴電池充電的競爭對手汽車製造商不同，蔚來使用了一個交換站系統，在此期間，電池被淘汰並更換新電池，過程只需幾分鐘。

蔚來開始在挪威推廣其電動車達12個月，為中國首家車廠進軍當地市場，但目前在該國只有兩個換電站，這比原先預測的五個要少。李斌指出，目前蔚來建設更換站的進度已落後於計劃，除電費外，其他原因還包括計劃審批速度慢於預期以及需要培訓工人。