全球經濟衰退風險增加及各國進入升息循環等負面影素影響下，國內大型商用不動產成交量能持續衰退，根據第一太平戴維斯統計，今年第三季大型商用不動產成交金額為263億元，比去年同期減少44%，交易規模連續三季衰退，累計前三季總交易金額為962億元，年減27%，交易量能回檔至2019年來的新低。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，今年第二季與第三季台灣不動產市場壟罩在升息不確定性下，買賣雙方保守觀望，但隨著上周央行理監事會宣佈再度升息半碼，並表示接下來的升息腳步會同時兼顧經濟成長，也顯示台灣未來將維持緩步升息，有利於不動產市場維持穩定。

接下來邁入第四季傳統交易旺季，國門即將解封，整體經濟活動回歸正常，商用不動產交易量能可望緩步回穩，但貸款成本增加，自用者將面臨租買選擇，價格將維持盤整的格局，投資人將偏重租金穩定成長的辦公室與科技廠辦。土地市場方面，土建融限縮仍然是建商購地的緊箍咒，再加上年底縣市長選舉將至，公部門土地標售放緩，預期年底前建商購地動能將維持低檔，預期全年度土地交易將維持在1700億至1800億的水準，比前一年度量縮三成。

雖然市場氛圍轉弱，整體商用不動產交易量能下滑，辦公室交易卻明顯提升，前三季成交金額達到358億元，成為今年的交易主力項目，規模比去年同期增加5成，寫下近八年新高。保險業成為前三季的最大買方，今年購置大型商用不動產金額的累計達314億元，其中更以中國人壽最為積極，累計總額達239億元，全球人壽則以61億元為第二，主要偏好辦公室跟廠辦，分別投入168億元與87億元。隨著中央銀行升息，9月底保險業不動產投資報酬率門檻已上升至2.595%，保險業在台北市投資不動產的難度增加，投資目光將鎖定台北市以外的主要都會區辦公室或產業聚落的工業廠辦或物流中心。

大型土地交易市場則呈現工業地強、住商用地緩的局面，今年工業土地交易大放異彩，前3季工業地達到649億元，規模呈倍數成長，主要受益於新興工業區開發完畢釋出，以及建商擴大廠辦市場布局。住商用地方面，央行選擇性信用管制以及升息導致住宅市場降溫，直接影響建商購地動能，累計前三季，建商僅有732億元，比去年同期萎縮5成。