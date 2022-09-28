中華電(2412)與桃園市政府、衛生福利部桃園醫院合作執行國發會5G智慧城鄉補助計畫，今(28)日舉辦「5G精準聯網醫療暨緊急救護系統」上線記者會，大秀「智慧救護、醫技躍進」的重要成果，中華電資訊技術分公司總經理林昭陽表示，期許該平臺技術可以成為另一項醫療輸出項目，目前已經在準備中，首階段會鎖定泰國等東南亞國家。

根據衛生福利部最新國人十大死因統計，每年因腦血管疾病、高血壓性疾病事故傷害等突事故死亡人數已突破逾2.6萬人，加上疫走向常態化，日常生活面臨更多無法預期的健康危機，有鑑於此，中華電在110年取得國家發展委員會智慧城鄉補助計畫案，與桃園市政府、衛生福利部桃園醫院聯手打造智慧救護科技平臺，為台灣急難救護爭取關鍵黃金救援時間，緩解醫療事故的急救壓力。藉由5G寬頻與AloT物聯網技術，佈建「5G精準聯網醫療暨緊急救系統」，讓科技衛醫療助攻，且有別於4G時代的智慧醫療，本次有導入5G的O-RAN(OPEN RAN)技術，且採用的是台系網通廠合作。

中華電資訊技術分公司總經理林昭陽表示，因應5G時代以及Covid-19疫情對生活習慣的改變，緊急救護品質及效率備受考驗，為此更需大幅加速智慧醫療發展，此次計畫成功落實建構5G移動式精準醫療系統，並與衛生福利部桃園醫院合作，藉其豐富急診救、智慧醫療應用經驗，可在分秒必爭的關鍵時刻搶得先機，期許成為另一項台灣傲視國際的醫療輸出項目。

林昭陽今日受訪也透露輸出計畫的進度，目前已經開始在準備，首階段鎖定泰國等東南亞國家，但會先在台灣把場域用好，各項議題都先準備好才可以成功輸出。

參與此次智慧救護計畫的衛生福利部桃園醫院，透過科技的力量，籍由臨床早期預警系統(Early Warning System，EWS)，結合雲端資料庫加上AI人工智慧，提高臨床醫護確度。衛生福利部桃園醫院副院長陳厚全表示，推行EWS已見成效每日僅需10分鐘時間便可迅速瀏覽全院300位元病患的情況，除提升病患醫療品質外，也有助於提升醫療效率。

陳厚全也談到，就全球來說，最具ICT實力的國家就是美國、以色列以及台灣，主要是因為有健保系統，有完備的健保資料庫，有DATA 就可有來從事很多新藥、醫療等研究，有數據就可以應用，且越高階的數據越有價值。步入後疫情時代智慧醫療的，很多事情都可以透過數位科技，除一般問診、掛號外，進而就是數位化決策，善加利用醫療資源，由於醫療決策複雜，需要透過計算，讓龐大的資料精簡成有意義的判讀。

5G精準聯網醫療暨緊急救護系統，以5G行動網路架構為基礎，應用其低延遲、高頻寬的特性解決傳統院外急救與院內急診室的溝通瓶頸，將院所急診室與搭載移動裝置的交通工具(如:救護車)導入5G行動網絡架構，並在移動裝置中，增加多視角、高清晰即像通訊設備，將傷患現況傳輸至急診室，結合急診戰情系統，以利檢傷護理師全面檢視移動式精準醫療系統中病患的即時狀況及相關重要資訊，執行到院前的醫療研判與相應準備，提高救援成效。