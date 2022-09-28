韋禮安（右）日前接受《TVBS看板人物》主持人方念華專訪。（TVBS提供）

韋禮安28日傳出婚訊，他日前錄方念華主持的《TVBS看板人物》時，就透露了想婚念頭，表示內心已準備周全，笑稱房車、存款、心態等一切，「我都準備好了」。

今天驚喜宣布結婚喜訊的韋禮安，日前也談到過往感情觀，表示其實自己不太討論感情私生活，但因為變成了公眾人物，「要如何可以讓大家知道、關心，但也要讓自己可以接受的舒服狀態」，現在他也慢慢地找到平衡。關於成家結婚，韋禮安更認為，這不僅僅是硬價值的房車、存款，以及自身心態都很重要，他也堅定表示兩方面都準備好了，笑說「年紀也是確實到了」。

而身在書香世家的韋禮安，父母從小便給予他很好的學習環境，像是錄音帶、故事書及科學雜誌等應有盡有，讓他創作上累積足夠養分，也建立起人文關懷的價值觀。韋禮安分享韋媽媽從小就告訴他：「一切事情都是最好的安排。」每件事情的發生都有原因，他坦言這番話陪伴他非常多，讓他在歌手路上遇到難關、風波時，都能「佛系」看開。

談及當初決定出道的過程，韋禮安回憶，韋爸爸是一個非常系統化及注重準備的人，甚至會在網路上發問「怎麼當藝人」，再將網友回答列印出來，畫重點一一提醒兒子，更會在家庭聚會時列出主題，逐步列條討論，主持人方念華聽了表示，你當歌手也是以學習方式入門，韋禮安認同的笑說：「這可能是受我父母影響很大」。訪談將於11月13日晚間11點於 TVBS 56頻道播出。