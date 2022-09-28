今天是教師節，法務部長蔡清祥為了勉勵少年矯正學校教師長期以愛與關懷輔導誤入歧途少年，今天下午特別表揚4所少年矯正學校的優秀教師林家如、鄭麗文、王靖和、江仲敏4人，致上誠摯敬意與感謝。

法務部表示，法務部指示矯正署積極推動少年輔育院改制少年矯正學校，提供誤入歧途少年充沛的教育資源，繼1999年8月1日成立「誠正中學」、「明陽中學」後，去年8月1日又將桃園及彰化兩所分校改制為「敦品中學」及「勵志中學」，目前國內共計有4所少年矯正學校。

獲獎的勵志中學校長林家如，是教育界公認的熱血校長，把別人眼中的非行少年視為最需要愛與關懷的孩子。她所帶領的勵志中學「夢工場」團隊，致力於提供學生安全又幸福的友善校園環境，同時期勉孩子們無論生命歷程曾經如何墜落，人生都是有希望的。

另明陽中學輔導教師兼學務主任鄭麗文，亦是今年教育部師鐸獎得主，她是少年矯正學校首批「開路先峰」， 23年來輔導過2200多個曾被放棄的非行少年，以愛心耐心改變了許多非行學生的命運。

敦品中學訓育組長王靖和，因天生脊椎發育問題，自幼深受殘疾之苦，甚至國小一至三年級遭師長霸凌，直至遇上小四的導師之後，才找回自信，來到矯正學校任教後，以愛滋養孩子們的心靈，讓孩子們能重返社會。

誠正中學訓育組長江仲敏則推動「逆風計畫：藝術與矯正教育結合方案」，讓孩子們在雲門舞蹈教室老師帶領下，開心舞出精采人生；另推 動「安心騎士計畫：學生考駕照」。

蔡清祥強調，每個孩子都該被妥善照顧，也該對未來抱有希望。法務部不會放棄任何一名誤入歧途的學生，未來一定會全力協助這群「逆風少年」順利回歸社會，感謝少年矯正學校全體師長的努力，同時祝福老師們教師節快樂。