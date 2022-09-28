全國商總主席賴正鎰今日表示，俄烏戰爭與中美貿易戰還在進行中，美國眾議院議長裴洛西訪台事件餘波盪漾，前國務卿龐培歐選在此時訪台，恐又挑動兩岸敏感神經，他擔憂又成為議題焦點。他呼籲國人要想清楚，俄烏戰爭殷鑑不遠，這麼多國的政要與國會議員接連來訪背後的真正用意，況且兩岸經貿關係緊密，兩岸唯有和平共處，才能維持經濟穩定。

美國民主黨的眾議院議長裴洛西八月初執意訪台，造成大陸方面大規模的環台軍演，超越了兩岸長久以來「海峽中線」的歷史默契，而美國自己也很清楚，可以利用台灣與大陸較勁，只有把台灣當成他們談判的棋子與籌碼，才能出售更多防禦性武器給台灣。

有意角逐共和黨的總統提名人的前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）選在此時二度訪台，緊接著十月起又有英、德、加等國的國會議員接棒來訪，外界難免懷疑可能是美國動員，利用歐盟、英、日、韓等國家，形成「反中聯盟」，給大陸更大的壓力。

對此，賴正鎰認為，台灣自己要想清楚，新冠肺炎疫情與俄烏戰爭還在持續進行，全球通膨壓力未減，晶片也還在大缺貨。美國為了救他們國內的通膨而數度大量升息，造成美元強升，全球主要國家幣值大跌，影響了歐、美、亞等股匯市表現，台灣股匯市也難逃災難。

他表示，中、美在貿易、國防、通訊科技、能源等多方角力，就像是兩頭大象在打架，台灣只是一隻在大象腳邊的小螞蟻，隨時都可能被大象踐踏而死，龐培歐選在此時二度來台，有可能再度刺激大陸方面，推高台海緊張情勢，有的國家正在重新評估市場風險，外資認為台灣地緣政治風險較高區域，所以外資撤離出逃或不敢來台，甚至有可能影響台灣訂單。

他建議政府應設法招商引資，穩經濟，我們較期待龐培歐或議員團是帶著大型企業考察投資團來台，才是台灣當務之急。全民也要想清楚，「聯美抗中」想換取台美貿易協定的籌碼效益有多大？尤其是政府已經宣布恢復「徵兵制」，讓人感覺好像台灣隨時都會被推向戰爭邊緣，美國到時候真的會來幫台灣打仗嗎？多數人都不敢對美國抱持太大寄望，俄烏戰爭就是一個血淋淋的例子，俄烏戰爭為全球經濟帶來危機，台灣不能再當「下一個烏克蘭」。

對於歐美的國會議員與政治要角接連訪台，賴正鎰認為，他們有可能是為了自己國家利益，像是美國總統拜登不久前簽署新通過的晶片法案，目的就在於扶植台積電等半導體大廠落地美國，藉此拉高與中國大陸的對抗勢力。台灣跟美國一直大量買國防武器，在外界看來，台灣儼然成了不折不扣的軍火庫，這樣不僅會嚇跑外資，股匯市也動盪不安，我們最希望看到的是台灣能長久治安、安居樂業、兩岸和平相處。

他指出，執政的民進黨「逢中必反」，但台灣對大陸每年進出口貿易總額，去年將近2500億美元，出超破1047億美元，對陸貿易額更佔台灣出口總值的43％；今年上半年對陸出口再成長7.3％，顯見兩岸經貿關係緊密結合，台灣不能放棄這麼大的市場與生意不做，尤其是台商都支持「九二共識」，希望兩岸能持續在「九二共識」下，繼續和平穩定的經貿文化交流，一起聯手賺世界的錢。