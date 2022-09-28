針對教育部退休高官及公立大學退休教授轉任私校問題，教育部長潘文忠今表示，已針對軍公教退休人員再任私校的薪資及勞動提撥做了規範，現在這個族群降到只有900多人。同時，111學年全國中小學教師開缺5000人，已讓更多年輕人成為正式教師。

全國教師工會總聯合會及高教工會今天動員數十人到教育部前抗議，要求限制教育部退休高官轉任私校當「門神」，及立法規範雙薪教授，以讓年輕博士有機會到大學任教。

教育部今天舉行部務會報，會前潘文忠受訪表示，之前進行年金改革時，政府提出的退撫制度中，規定軍公教人員退休後再任私校，若薪水超過基本薪資，那就要停領月退俸。不過這項規定被大法官783號解釋文認定有和憲法抵觸的疑慮，因此無法繼續進行。

不過潘文忠說，對於教育部及公立大學退休人員轉任私校，現在仍有規範，這些人員不得計入私立大學申請獎補助款指標中專任教師人數，他們的支薪不得使用教育部補助的經費，同時他們的勞退提撥必須由私校及個人支應，不得用到公家經費。

潘文忠表示，潘文忠說，2018年軍公教退休人員再任私校有1300多人，但現在僅900多人，少了很多。對於全教總及高教工會主張透過立法讓這些人不能領雙薪，教育部將和相關部會討論後，再來看怎麼樣進行。

除了大學，目前年輕人要進中小學任教也是非常困難。根據統計，中小學40歲以下的年輕老師不到3成，55歲以上的老師則大幅增加，教師年齡上呈現失衡的狀況。

潘文忠表示，之前兩年各縣市中小學都沒有開出正式教師的職缺，但隨著疫情的緩和，111學年中小學大舉聘任5000位正式老師，許多年輕人得以進入學校任教。

對於中小學師資結構，潘文忠說，教育部規畫合理員額編制，小學每班師資從1.5人提升到1.65人，國中從2人提升到2.2人，另偏鄉學校國小每班教師增加為2人、國中為3人，這都有助於校園師資的新陳代謝，讓老中青不同年齡的教師都可以均衡分佈在校園。