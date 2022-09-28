BEPS（Base Erosion and Profit Shifting）及其衍生的稅務新規定，對企業已造成一定程度的衝擊和影響，依據Deloitte全球研究結果顯示，超過六成（66％）受訪企業對稅務治理議題給予正面回應，表示公司董事會將繼續執行企業稅務治理政策；另外，約有41％之受訪企業表示對與稅務機關之稅務遵循合作架構感興趣，且已有18％之企業已實際採取行動或與主管稅務機關洽談中。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張宗銘指出，Deloitte全球向大型跨國企業展開全球稅務調查，彙集大型跨國企業對於全球稅務環境與未來發展趨勢之觀點與因應態度，研究發現新制度施行的緊湊時程與政治性問題，對於跨國企業之租稅合規程度增加複雜性，建議企業化被動為主動推行稅務治理、提高稅收透明度，並持續關注國際稅務動態。

調查研究指出，受到近年社會大眾對企業稅收情況之關注程度逐年上升，有33％之受訪企業表示將於明年度自發性提高其稅收透明度，同時有60％受訪企業希望能採用自發性稅收透明度準則。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理周宗慶提醒，根據本調查了解隨著疫情趨緩，可預期各地政府將持續尋找額外的稅收來源；此外，ESG相關議題及環境相關稅務議題之潛在影響亦逐漸發酵。因此，企業可擬定適當的稅務治理策略來降低可能的稅務爭議，例如：考慮增加稅務主管、在董事會增加相關道德稅務與稅務管理的討論，以及加強員工稅務知識教育，將全球稅務議題納入公司治理項目之一，主動做好足夠準備，以因應日趨複雜及快速變動之稅務環境。