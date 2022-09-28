一段影片在網路瘋傳，1名機車騎士發現前方有輛校車臨停在路中央，他往遊覽車右側鑽去，發現校車竟直接開車門，讓2名女學生下車，影片曝光網友全歪樓說機車視角「太邪惡了」，拍到女學生的超短裙與長腿，還有網友笑說畫質不太好「畫面不錯，但畫質不及格」。

有網友在臉書「爆廢公社二館」分享影片，1名機車騎士行駛在路上，發現前方1輛遊覽車竟直接停在路中準備讓乘客下車，騎士索性靠右鑽進遊覽車右側，沒想到這是遊覽車車門已打開，車內走下來2名高中女學生，原PO原意是藉影片提醒校車應注意安全，勿讓學生在危險處上下車，但網友全歪樓了。

1名機車騎士發現前方有輛校車停在路中央，他往遊覽車右側鑽，發現校車竟直接開車門，讓2名女學生下車，影片曝光網友全歪樓說機車視角太邪惡了。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

影片中，2名女高中學生身穿超短的制服短走向來，而機車的行車紀錄器呈現仰角拍攝，意外造成「邪惡視角」，原PO也發文笑說「請小力噴摩拖車」；影片曝光網友紛紛留言「原本想生氣的，看到下車是國家未來的棟樑，我選擇原諒跟釋懷」，還有網友認為機車騎士應要鑽右邊縫隙，行為較危險。

也有網友留言笑說行車紀錄器的畫質不夠好、看不清楚，「我覺得禮讓是美德！但記錄器畫質可以優化些，保護他人也保護自己」、「唯一想噴行車記錄器畫質」、「畫面不錯，但畫質，滿分10分我只能給5分」、「明明就是機車的問題，為什麼拍那麼模糊」、「哪一牌行車記錄器這麼模糊，我要拒買」。