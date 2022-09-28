民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎27日接受專訪時，指國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘水利會行政經驗不算什麼行政經驗，並強調「那個選舉也都買票的，講難聽就是買票嘛」。對此謝福弘28日表示，他選會長都是同額競選，根本沒有對手要如何買票，徐定禎未經查證就胡亂造謠攻擊，要求徐公開道歉。

對於徐定禎指謝福弘水利會的歷練，算什麼行政經驗一事，謝福弘表示，徐定禎在頭份市長任內，他多次因為中港溪灌區的相關作業行政需求，與徐市長有行政上的往來與合作，那依徐定禎的論調，也是否定自己與水利會的行政合作。

謝福弘說，去年百年大旱，苗栗的農田因為水利會調度水源，雖然辛苦也度過難關，讓農民可以收成不致於血本無歸，甚至還挪撥用水給民生使用，這些管理與資源調度的專業經驗，都不是徐定禎可以想像。

謝福弘表示，周玉蔻為民進黨選舉對國民黨栽贓抹黑，已經讓很多苗栗鄉親看不下去，且徐定禎日前也曾上周玉蔻的廣播節目，是不是因此學到周玉蔻抹黑潑髒水的惡劣選舉手法，竟然也無的放矢來攻擊謝福弘，民進黨一直用抹黑的選戰手法放假消息帶風向很不恰當，他呼籲徐定禎回歸政策的競爭，不要把抹黑栽贓的惡質選風帶到苗栗。