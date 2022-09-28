雙十連假，信義鄉東埔溫泉季、葡萄馬拉松接續登場。（廖志晃攝）

信義鄉長全志堅，歡迎大家體驗四季皆美的信義風情。（廖志晃攝）

雙十連假，信義鄉熱鬧滾滾，8日南投溫泉季─玉山戀、東埔情，在東埔溫泉區率先開幕，除了精彩表演節目，還有穿浴衣持火把踩街；10日葡萄馬拉松在信義鄉農會梅子夢工廠開跑，今年特別邀請登山專家「跑山獸」擔任代言人。

信義鄉長全志堅表示，今年東埔溫泉季將於8日在白鹿溫泉廣場舉行，讓遊客就近觀賞節目，免除步行到停車場的麻煩；當天下午2點安排彩虹瀑布登山健行，及馬告香氛體驗活動，然後由巴拉岸樂團、伊斯昂舞團、ALISA樂舞團等藝文團體接力演出。

溫泉之夜晚會由東埔國小歌謠隊、東光基督長老教會八部合音祈福開場，還有森巴鼓隊、肚皮舞團帶隊浴衣踩街等；今年溫泉季設置花燈藝術造景，自8日起至11月30日止，歡迎全國遊客體驗信義之美。

信義鄉葡萄馬拉松因為疫情等因素停辦，今年排除萬難恢復舉行；全志堅表示，希望透過馬拉松運動，促進產業復甦，同時行銷信義鄉農特產品，讓大家在疫情和選情都緊繃之際，輕鬆一下。

葡萄馬拉松將於10日在信義鄉農會梅子夢工廠開跑，今年邀請「跑山獸」擔任代言人，路線包括全馬42公里、半馬23公里及健康組6公里，沿途山巒河谷，風景秀麗；全馬路線深入9個村落，可體驗布農、客家風情，品嘗在地優質農特產品，也是全國罕見的長跑路線。

全志堅表示，信義鄉後續還要舉辦耶誕晚會、賞梅季及草坪頭櫻花季、濁岸音樂會等盛會，歡迎大家體驗四季皆美的信義風情。

縣府風景區管理所長張昭貴表示，信義鄉風光明媚，擁有豐富的自然景觀和人文資源，值得遊客深度體驗；東埔溫泉季8日登場，南投世界茶業博覽會及巧克力咖啡節同時在中興新村舉行，遊客白天可以逛茶博、喝咖啡，晚上到東埔泡溫泉，無比愜意。