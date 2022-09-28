《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）最近成為時尚圈的大熱門，繼去年榮登Tiffany珠寶代言人之後，最近積家表（Jaeger-LeCoultre）也宣布邀請她擔任品牌大使，同步發佈全新短片《A Call of the Heart》，安雅自信回答「我準備好了」，二話不說就成了品牌大使。

《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊繼拿下Tiffany珠寶代言人之後，如今又成為積家表的品牌大使。（Jaeger-LeCoultre提供）

以《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）一舉成名的安雅，今年才26歲，是公認的精靈系女星，大膽無畏但又纖弱嬌柔，天真無辜卻又兼具神秘韻味，今年7月傳出她與演員兼音樂人麥爾坎麥克雷（Malcom McRae）祕密結婚，但絲毫無損她的暢旺星運，片約如雪片飛來，光是今年就有《北族人》（The Northman）、《Amsterdam》、《五腥級盛宴》（The Menu）三部新片上映。

《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊繼拿下Tiffany珠寶代言人之後，如今又成為積家表的品牌大使。（Jaeger-LeCoultre提供）

積家全球總裁Catherine Renier指出，安雅的家族與馬球運動有著悠久的淵源，並對製表工藝有濃厚興趣，是選擇安雅擔任代言人的主因。廣告影片中她身穿白色褲裝，梳著高聳的馬尾，看來氣勢不凡，她接聽電話，另一頭詢問她「何時就序」，她回答：「就是現在，我準備好了」，輕輕鬆鬆鬆拿下代言人寶座。