台、英混血女星「小許瑋甯」韓笙笙，有著精緻深邃的外貌，過去登上PTT表特版成為話題美女，隨後於2017年擔任電影《癡情男子漢》的女主角，就此打開知名度，今(25日)她則驚喜傳出喜訊，激動表示爬完山就被求婚，手指還被戴上超大顆的豪華鑽戒，直喊：「我想要的愛情就是我們的這個樣子。」

韓笙笙今(25日)在臉書興奮表示，男友求婚的白天被抓去爬山，而且還爬得超級賣力，因此當下根本沒想到男方對她求婚；不過韓笙笙感動表示，「我想要的愛情就是我們的這個樣子，謝謝另一半給了我一個我最想要的求婚，只有我們兩個人在家裡，一起好好的說出想和對方說的話。」同時曬出超大顆的鑽戒。

韓笙笙爬山回到家被男友求婚。(圖/韓笙笙 FB)

在韓笙笙曬出雙方家長知道後的對話截圖中，可看到媽媽笑問「所以我多一個兒子嗎？」隨後說女兒值得幸福，並感動說只要女兒快樂，媽媽就開心。升格未婚夫的男友母親，則傳一句話道賀：「恭喜，祝你們幸福，一輩子，白頭偕老。」

韓笙笙曬出雙方家長知道婚訊的反應。(圖/韓笙笙 FB)

韓笙笙貼圖將男方的臉遮住，小心不讓另一半曝光。(圖/韓笙笙 FB)

此外，韓笙笙對男友的隱私相當保護，在社群貼出靠在男友身上的合照中，以貼圖將對方的外貌特徵遮住，即使如此，網友仍感到濃濃的愛意，紛紛獻上祝賀：「天啊！笙笙要結婚了！！恭喜了！」、「棒棒！恭喜笙笙，幸福一輩子」、「謝謝笙笙總是分享美好」、「恭喜那個幸運的男人，哈哈哈」。