高雄雷莫海洋離岸公司所屬「雷莫洞悉者」號風電工作船，於彰化縣海域離岸風場進行運輸補給工作，船上一名32歲英國籍技師突然心臟病發作，情況危急需緊急就醫；台中港務分公司航管中心接獲申請緊急進港，27日晚上靠泊21號碼頭，由救護車送醫治療幸無生命危險，28日凌晨出院。

「救人如救火！」台中港務分公司表示，航管中心27日晚上接獲通報指稱，高雄雷莫海洋離岸公司所屬「雷莫洞悉者」號風電工作船，目前在彰化縣海域離岸風場進行運輸補給工作；該船上有名32歲英國籍技師心臟病突然發作，情況危急需要緊急靠港就醫，申請緊急進港。

航管中心指出，因人命關天不容怠慢，台中港務分公司立即安排船席，雷莫洞悉者號風電船於27日晚上8時38分，順利進港並靠泊台中港21號碼頭，再由西門子歌美颯全球離岸風電安排救護車送到梧棲童醫院醫救治。

童綜合醫院急診室表示，患者於8時55到院，該名船員原本就有心臟疾病，經相關檢查後，幸無立即性危險，經留院觀察後；28日凌晨2時16分出院，後續將請他到該院心臟內科門診治療。

航管中心說，雷莫洞悉者號風電工作船，總噸位9783噸，船身長110公尺、寬22公尺，設計就像海上旅館擁有單人房、雙人房、化妝室及淋浴室，可容納人數106人住宿，無需每天返回台中港，即可直接出海至離岸風電組裝場運作，提供離岸風電海上技術人員運輸、補給服務。