上班族難免會遇到長時間久坐的問題，若上班時坐姿不佳，恐使特定關節部位蒙受傷害。國泰綜合醫院復健科醫師魏國展表示，診間不乏有年輕人因長期姿勢不良，產生肌肉代償甚至肌肉痠痛，常見如背部或後頸部的肌肉酸痛。

曾有專家稱，坐姿呈現過度「抬頭挺胸」的姿勢，對脊椎可能會造成傷害、甚至出現代償行為。魏國展澄清，適度的抬頭挺胸有助於核心肌群與背部肌群作用支撐身體，若將上半身完全靠在椅背上，背肌與腹肌缺乏主動收縮可能會導致肌肉無力，再加上久坐缺乏伸展，長期下來腰痠背痛可能更為劇烈。

魏國展建議，上班族可在閒暇時進行適度針對核心肌群、背部肌群的阻力訓練，幫助2大肌群支撐脊椎，坐姿自然能夠抬頭挺胸。至於平時該如何得知自己的坐姿是否正確？魏國展表示，平時辦公或學習時，民眾可遵照「3個90度」原則坐挺、坐直：

圖/ 潮健康提供

1. 辦公椅高度的調整，以足部放置於地面上時，膝蓋可呈現90度為原則。

2. 在正確坐姿的前提下，髖關節與腰部應盡量呈現90度，亦可透過護腰枕加以輔助。

3. 盡量選擇兩邊有把手的椅子，手肘可以自然地呈現90度。

長期坐姿不良導致特定部位疼痛，若不就醫會導致什麼後果？魏國展認為，急性疼痛若不及早處理，超過3個月後容易形成「慢性疼痛」，除了影響心情造成憂鬱、焦慮，影響睡眠品質，甚至造成疼痛敏感化。他建議，若有肌肉痠痛的問題，應及早就醫獲得治療。

至於長時間辦公導致肌肉痠痛 ，採取「電療」是否有效？魏國展強調，電療有許多不同的效果，除了減緩疼痛以外也能夠促進血液循環和放鬆肌肉，不過仍建議在使用前向復健科醫師諮詢，另外也別忘記做基本的動作伸展和按摩，比較能夠避免肌肉酸痛再次復發。

另外，魏國展建議，年輕族群在辦公30分鐘至1小時之間，應適度起身休息、伸展筋骨。若有舊傷或急性疼痛問題，應盡速前往復健科尋求醫師治療，切勿延誤就醫導致肌肉代償、甚至影響日常生活，屆時恐使治療更加困難。

文章來源：本文由《潮健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章