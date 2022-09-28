伍佰Rock Star高雄演唱會宣布延期。（開麗娛樂提供）

伍佰＆ China Blue Rock Star台北小巨蛋演唱會叫好叫座，原訂10／1移師高雄巨蛋再度開唱，不料因為演出主要吉他手秀秀昨日(週二)確診，團隊緊急開會後，因所有演出人員曾於台北場演出期間及慶功宴場合同桌用餐，長時間的相處，雖然其他成員及主創團隊目前健康無礙，但仍屬潛伏期期間，擔心未來幾天內萬一感染擴大，危及演出，同時顧及超過百位的工作人員及所有觀眾的健康，決定確實落實防疫規範。

伍佰 ＆ China Blue這組合作超過三十年的團隊，加上與秀秀也是超過二十年的合作編制，演唱會現場都是扎扎實實的live演奏，是無可取代、缺一不可的陣容，因此審慎討論後決定二度忍痛延期。

先前台北小巨蛋的兩場演唱會，已經是由原訂的2020年延至 2022年，延了770天，這次眼看高雄又逃不過這個命運，目前緊急與場館協調後將延期至2023年1月2日演出，伍佰無奈說到「那個」（指疫情）太厲害了，同時也對所有期待已久還有準備南下參加演唱會的觀眾深感抱歉，也呼籲大家安全地持續抗疫，照顧自己的健康，Rock Star演唱會會再安全地和大家依約見面！延期退票辦法將另行公告於主辦與拓元售票系統網站。