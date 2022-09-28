紡織龍頭遠東新（1402）今日舉行TITAS紡織展前產品發表會，以2050年達到碳淨零排放為目標，秀出特色商品以及永續發展策略，展示出囊括陸、海、空等領域的回收再生產品，涵蓋名牌瑜珈服、運動鞋，更以台灣永續實力站上世界舞台，今年卡達世界盃足球賽，有9個國家隊穿上遠東新「海洋回收抗爆球衣」。

遠東新世紀為台灣首家一條龍回收機制公司，今年再與超商通路、製造業、運動品牌、飲料業龍頭品牌合作，藉由陸海空等永續環保合作，至今已回收超過200億支寶特瓶、並減少58萬噸碳排放量。

遠東新為全球前三大食品級再生PET製造商，取得美國、日本、加拿大、歐盟等核可食品級再生PET可應用於食品接觸之包裝材料。遠東新表示，今年環保回收產品貢獻化纖營收比重達2成，目標明年拉升至3成。

遠東新目標2025年淨零碳排，至今已回收逾200億支寶特瓶，今年再與超商、製造業、運動品牌與飲料龍頭合作，擴大回收量能。 法人指出，其R-PET(再生酯粒)產能持續擴大，2025年來到87萬噸，至2030年將逾140萬噸、較目前成漲3倍。

2022廢棄織物回收技術再升級：推出兼具永續及時尚設計感丹寧回收紗、應用於衣著／背袋／鞋子／家飾等產品；升級推出的FENC® TOPGREEN®rtex Filament不需特殊染色就能在布料上創造出自然麻花效果。另外，疫情之下戶外活動盛行，FEFC® eco環保原液染色尼龍66纖維也運用在更多國際服飾品牌上，讓戶外運動服、跑步服、羽絨服有更多輕量、耐磨、柔軟、防潑水以及環保的特性。

此外，以再生循環、生物基、廢氣、輕量化等素材與技術製作綠色纖維引領於車用材料及工業產品領域。再生型聚酯環保纖維織造成輪胎簾子布，供應給德國馬牌輪胎公司生產環保輪胎，來自植物廢棄物的生質酒精，也發展來自工廠廢氣發酵的酒精所生產出來的高質量工業纖維，對減少碳排放做出了貢獻。

隨著電動車的快速成長，遠東新工業纖維與特斯拉配合生產聚酯型安全氣囊，實現輕量化節能減碳的環保目標，且將隨modelY在上海、美國、德國擴大量產拉高產能。